Paralisados, professores fazem ato em Belém

Professores da rede estadual de ensino do Pará estão concentrados na manhã desta quinta-feira (22) em frente ao prédio da Secretaria de Estado de Educação Pública (Seduc), em Belém, onde realizam um ato público. A categoria paralisou as atividades hoje para cobrar um posicionamento do Governo sobre a situação da educação no Pará.

Entre as principais reclamações dos trabalhadores, estão o não pagamento do piso salarial, o sucateamento das escolas, falta de segurança nas unidades de ensino e problemas na lotação dos professores, que inclusive estaria deixando alguns alunos sem aulas de determinadas disciplinas. Os manifestantes deverão realizar o ato em frente à Seduc, na avenida Augusto Montenegro, e esperam que representantes da secretaria os recebam para reunião.

A educação pública no Pará é marcada por dezenas de casos que exemplificam o caos no setor. Recentemente, o Censo Escolar produzido pelo Inet e Minsitério da Educação apontou o Estado como detentor da mais alta taxa de evasão escolar do país. Nesta quarta-feira (21), um estudante foi esfaqueado dentro de uma escola no centro de Belém. Na terça-feira (20), um professor e alunos foram roubados em plena sala de aula no Guamá.

