Paraná vacila e cede empate em casa para Chapecoense

No duelo entre dois times desesperados com a situação na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Paraná Clube cedeu no final da partida o empate em 1 a 1 com a Chapecoense por 1 a 0, na Vila Capanema. Com o resultado, a equipe paranaense segue na lanterna, agora com 16 pontos. Já a Chape, com 22 pontos, é a 19ª colocada.

Depois de um começo de jogo nervoso, com muitos erros, o Tricolor abriu o placar, aos 38 minutos, com Rafael Grampola desviando, aproveitando cobrança de escanteio. No segundo tempo, aos 41 minutos, Diego Torres deixou tudo igual.

Na próxima rodada, o Paraná Clube enfrenta o Santos, domingo, na Vila Capanema, em Curitiba. Já a Chapecoense encara o Flamengo, sábado, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida começou equilibrada, coma as equipes se estudando. Aos três minutos, a equipe catarinense criou a primeira oportunidade, com Doffo recebendo cruzamento e batendo de canela, fraco, pela linha de fundo. O tricolor respondeu aos cinco minutos, com Nadson cruzando e, na sobra de bola, Caio Henrique batendo para fora, sem grande perigo.

O time da casa se mostrava muito nervoso, com muitos passes errados. Aos 14 minutos, Bruno Silva recebeu de Doffo e bateu cruzado, mas ninguém apareceu para completar no meio da área. Um minuto depois, o próprio Doffo resolveu soltar o pé, de longe, isolando a bola. Mais Chape no ataque, aos 20 minutos, com Canteros levantando na medida para Elicarlos, que testou para fora.

Com dificuldade para criar, o Paraná não tinha muitas alternativas e, aos 27 minutos, Alex Santana, sem ter com quem trabalhar, chutou de muito longe, sem direção. Jogada individua de Victor Andrade, aos 32 minutos, terminando em arremate para boa defesa de Richard, em dois empo. O troco veio em cabeçada de Rayan, aso 35 minutos, para Eduardo tirar em cima da linha. Pressão paranista, até que, aos 38 minutos, Vilela desviou cobrança de escanteio e Rafael Grampola apareceu para completar e abrir o placar.

Para a etapa final, a Chapecoense voltou com Marquinhos no lugar de Victor Andrade, que sofreu uma luxação no ombro. O jogo ficou mais truncado, mas com as duas equipes mostrando muita vontade em campo. Aos nove minutos, Igor recebeu bom lançamento pela esquerda e mandou um petardo para Jandrei fazer grande defesa.

O técnico Claudinei Oliveira colocou em campo Deivid para fazer sua estreia. Em seu primeiro lance, o jogador serviu Caio Henrique, que completou por cima da meta. A Chape responde, com Marquinhos, que recebeu de Eduardo e tocou na saída de Richard, que se recuperou e ficou com a bola.

O Tricolor chegou a balançar as redes novamente, com Grampola, mas o árbitro anulou o lance para anotar impedimento. O Paraná administrava bem o resultado, e melhorou a posse de bola no meio-campo após a entrada de Maicosuel. Aos 41 minutos, Diego Torres cobrou falta na entrada da área e deixou tudo igual. Os cerca de 3 mil torcedores presentes mais uma vez saíram desolados da Vila.

Por: Gazeta Esportiva (foto: reprodução/arquivo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...