Paranaense alcoolizado provoca acidente onde quatro PMs morrem em rodovia no Pará- Vídeos;

Quatro PMs morrem após viatura ser atropelada por caminhão no Pará (Foto Reprodução)



Quatro policiais militares morreram após um grave acidente na PA-287, no município de Conceição do Araguaia, sudeste paraense. Uma carreta fora de controle colidiu com uma viatura que transportava os membros da guarnição local.

Segundo testemunhas, o acidente teria sido provocado pelo motorista da carreta, que estaria dirigindo alcoolizado. Vídeos de celular feitos por pessoas que estavam no local flagraram a prisão do motorista, que é natural de Campo Mourão do estado do Paraná.Assista o Vídeo;

Ele ainda será ouvido em depoimento na Delegacia pelo delegado Luís Antonio Ferreira, em Conceição do Araguaia. Natural de Campo Mourão (PR), o caminhoneiro será encaminhado a exames de dosagem alcoólica e toxicologia forense, e depois ficará detido à disposição da Justiça do município.

O motorista disse que não é propietário da carreta é funcionário ele chegou a confessar ser culpado pelo acidente, mas afirmou que não estava alcoolizado. Assista o Vídeo;

