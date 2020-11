ParáPaz aborda “Violência contra as mulheres” em live às 18h desta sexta-feira (20)

Iniciativa quer esclarecer e mobilizar a sociedade civil para a problemática, para que mulheres e homens se envolvam no ativismo pelo fim da violência de gênero.

A campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” é uma enorme mobilização mundial que, no Brasil, dura 21 dias, pois inicia no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e se encerra no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

A Fundação ParáPaz, como órgão que luta e trabalha diariamente acolhendo vítimas de qualquer tipo de violência no Estado, seja física, sexual, patrimonial, moral ou psicológica, preparou três lives, com a presença de autoridades importantes, para falar sobre esse assunto, a fim de esclarecer e mobilizar a sociedade civil para a problemática, já que é muito importante que mulheres e homens se envolvam no ativismo pelo fim da violência de gênero.

A primeira transmissão ao vivo será nesta sexta-feira (20), e contará com a participação do presidente da Fundação ParáPaz, Sidney Gouvêa, comentando sobre as unidades especializadas no acolhimento às mulheres e da importância de oferecer atendimento psicossocial para elas.

Ainda na live desta sexta, a delegada da Polícia Civil e também diretora da unidade integrada da Delegacia da Mulher (Deam), em Belém, Janice Aguiar, vai esclarecer sobre feminicídio, importunação sexual, abordará a Lei Maria da Penha, que é uma grande aliada das mulheres na busca pelos direitos, e também sobre o público atendido na unidade, na capital paraense; e a promotora de justiça do Ministério Público, em Ananindeua, Andressa Ávila, falará sobre o papel da Promotoria de Justiça e andamentos dos processos criminais de violência doméstica e sexual.

A live estará disponível para todos na página oficial do Facebook da Fundação ParáPaz, a partir das 18h. A próxima transmissão ao vivo será no dia 25 deste mês de novembro, no mesmo canal, às 19h, e por último, no encerramento da campanha, no dia 10 de dezembro, também às 19h.



Foto: Fundação ParáPaz

Por: Nathalia Mota (PARAPAZ)

