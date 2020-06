ParáPaz amplia seus canais de denúncias contra violência doméstica

O atendimento remoto pelo telefone funcionará através de informações e acolhimento (Foto:Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

A Fundação ParáPaz ampliou recentemente seus canais de denúncias de violências contra crianças, mulheres e adolescentes.

Desde o início da recomendação de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, a ParáPaz iniciou a distribuição de novos aparelhos celulares para todos os 16 polos integrados da Instituição, sendo seis na região metropolitana de Belém e 10 no interior do Estado.

A previsão é de que os últimos aparelhos serão entregues nos próximos dias.

Mantendo o mesmo procedimento da demanda presencial, as assistentes sociais são as responsáveis por atender as chamadas remotamente por telefone.

Durante a pandemia, a Fundação também manteve o acolhimento presencial em casos de flagrantes e o acompanhamento psicossocial às usuárias já cadastradas nas unidades, que têm sido atendidas por chamadas telefônicas.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...