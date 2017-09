Parauapebas-Cabo da Polícia Militar é torturado e morto na frente da família

A vítima passou a ser torturada e foi alvejada com tiros depois que os assaltantes descobriram que se tratava de um PM.

Um cabo da Polícia Militar identificado como Raimundo Nonato Oliveira de Souza, foi torturado e morto na frente da família no bairro Cidade Jardim, município de Parauapebas, sudeste do estado. Por volta das 23h de segunda-feira (12) quatro assaltantes invadiram a casa do cabo que se preparava para dormir. A vítima passou a ser torturada e foi alvejada com tiros depois que os assaltantes descobriram que se tratava de um PM. Na manhã desta terça-feira (12) dois suspeitos foram presos.

De acordo com informações da Polícia Civil os assaltantes após descobrirem que Raimundo se tratava de um PM, pois a farda da vítima estava estendida na sala da casa, passaram a pedir a arma do policial que entregou aos bandidos. Depois, com uma faca, três deles passaram a cortar as pernas do policial e depois foi alvejado com quatro tiros.

O cabo ainda conseguiu pular uma janela da casa e sair para a rua para pedir ajuda. Foi quando os bandidos fugiram em um carro levando a arma e eletrodomésticos da casa. Um dos bandidos ainda tentou estuprar a filha do PM, mas não conseguiu e fugiu.

O cabo ainda foi levado com vida para o Hospital Geral de Parauapebas, mas não resistiu e morreu assim que deu entrada na unidade de saúde. Raimundo Nonato Oliveira de Souza integrava o efetivo da corporação há 23 anos. O militar tinha em seu currículo, reconhecimento elogioso do comando do 23° Batalhão e da população do município.

Na manhã desta terça-feira (12), foram detidos dois suspeitos de envolvimento no caso. Os homens foram encaminhados à delegacia de Parauapebas.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...