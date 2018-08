Parauapebas: corpo esquartejado de bebê é achado em esgoto a céu aberto e lixeira

Moradores encontraram braço e uma perna na vala e chamaram a polícia, que encontrou o resto da criança de 6 meses

(Foto: Reprodução) – O corpo de esquartejado um bebê foi encontrado na tarde desta segunda-feira (13), em Parauapebas, sudeste paraense. As partes do corpo da criança foram encontradas jogadas na vala da rua e em uma lixeira próxima. A Polícia Civil já está investigando quem seria o responsável pelo ato.

Segundo o tenente Nunes, oficial do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o corpo foi encontrado por moradores da rua Monteiro Lobato, Bairro da Paz, por volta de 17h. Primeiro, encontraram um braço e uma perna do bebê em uma vala, e então, chamaram a polícia. Quando os agentes da polícia civil chegaram, foi feita uma revista em uma lixeira e então foi achado o resto do corpo do bebê.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção cuidadosa dos restos mortais da criança, que aparentava estar em seu sexto mês de idade. A Polícia Civil de Parauapebas já está à frente do caso, tentando descobrir se alguma casa ou estabelecimento da rua teria circuito de monitoramento por câmeras para identificar o autor do crime. Moradores da região também foram interrogados, mas até a publicação desta matéria, nenhum suspeito tinha sido identificado.

Por: Portal ORM 13 de Agosto de 2018 às 19:39 Atualizado em 13 de Agosto de 2018 às 21:24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...