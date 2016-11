Parauapebas -Feira Internacional de Mineração abre credenciamento para visitação e congresso técnico

A 1ª Feira Internacional de Mineração de Parauapebas, que acontecerá entre os dias 23 e 26 deste mês, está com inscrições abertas para os interessados em visitar à exposição e para aqueles que desejam participar do Congresso, que envolve todos os cursos, palestras e apresentações de trabalhos técnicos. Para facilitar o acesso, a organização oferece três tipos diferentes de credenciais.

A Credencial de Visitante é voltada para os profissionais de área e permite acesso somente à exposição. As inscrições são gratuitas se forem feitas de forma antecipada até o início do evento, ou seja, até o dia 23 deste mês. Quem optar por fazer o credenciamento na porta, terá que pagar uma taxa de R$ 20,00 por pessoa.

Já a Credencial para o Congresso tem valor de R$ 50,00 e permite acesso à área de exposição e também a todas as palestras, cursos e trabalhos técnicos. Essas credenciais podem ser compradas também até o dia 23 de novembro. Depois desta data, elas só poderão ser adquiridas na porta do evento, ao custo de R$ 80,00 reais cada.

Vale lembrar que, independentemente do tipo de credencial, os interessados devem se cadastrar também por curso, palestra ou trabalho técnico. Esta é a única forma de garantir a entrada em cada evento paralelo, pois as vagas são limitadas.

Por fim, a Credencial de Estudante, como o próprio nome já diz, é direcionada apenas aos estudantes de nível superior e é obrigatória a apresentação de comprovante de escolaridade para ter acesso à exposição. Os interessados tem até o dia 22 de novembro para fazerem sua solicitação de forma gratuita. Na porta, a credencial terá um custo de R$ 10,00 por pessoa.

Estudantes do Nível Médio também poderão ter acesso gratuitamente ao evento, mas é necessário fazer um pré-credenciamento em grupo. A visitação será restrita ao dia 26 de novembro e é obrigatória a presença do coordenador responsável no dia da visita, para a retirada das credenciais.

Todos os pedidos acima podem ser feitos no portal da Emina ou diretamente através do endereço https://formulae.co/credencie-se/. Vale lembrar que os Expositores têm acesso gratuito à todas às áreas da EMINA 2016, mas devem solicitar o seu credenciamento através do Portal do Expositor, no link https://formulae.co/emina-portaldoexpositor/.

Para participar, todos os interessados devem preencher um cadastro com seu nome, contatos e forma de pagamento, se for o caso. Ao final do processo, a pessoa pode imprimir em casa sua credencial ou pegá-la na recepção do evento.

“Como essa é a primeira vez que acontece uma feira internacional em Parauapebas, temos tido uma procura muito grande por credenciais. Muita gente quer participar, mas infelizmente as vagas são limitadas. Por isso, peço que os interessados nos procurem o mais breve possível para não ficar de fora desse evento, que com certeza entrará para a história da cidade”, alerta Dafne Fonseca, diretora da Formulae e organizadora da EMINA.

O evento acontecerá no Clube de Aeromodelismo de Parauapebas, na rodovia PA 160, na altura do KM 13. Para facilitar o acesso de todos, Vans farão o traslado gratuito entre o local da feira, os hotéis e o aeroporto. Quem tiver interesse em participar da Emina basta entrar em contato com a Formulae, através do telefone (11) 3853-2118 ou do e-mail emina@formuale.co. Outras informações podem ser encontradas no endereço www.emina.show.



Sobre a Formulae

A Formulae é uma agência de eventos corporativos que, com criatividade, promove experiências genuínas traduzindo a essência das marcas e o objetivo definido de cada evento. Com sede em São Paulo (SP), a Formulae realiza eventos corporativos, feiras e congressos em todas as regiões do país, atuando na criação, desenvolvimento e produção.



Mais Informações

Agência Pauta VIP – Comunicação Empresarial

Assessoria de Imprensa da 1ª EMINA – Feira Internacional de Mineração de Parauapebas

Silmar Batista - (11) 3493 -7682 / 99619-0688

silmarbatista@agenciapautavip.com.br

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

