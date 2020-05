Parauapebas: jovem é morto após brigar em bar e esfaquear cunhada

(Foto:Reprodução) – Um jovem identificado como João Lucas de Oliveira Rocha, de 20 anos, foi assassinado na noite deste domingo (10), Dia das Mães, após se envolver em uma briga em um bar conhecido como Parque das Cachoeiras, em Parauapebas, sudeste paraense.

Antes disso, ele chegou a esfaquear a própria cunhada.

De acordo com o irmão da vítima, João Lucas foi passar o feriado com ele e sua esposa. Pouco tempo depois, ele foi convidado por um vizinho para ir ao bar. Na volta, chegou alterado pedindo um facão, ao tentar conter o rapaz, a cunhada entrou no meio da confusão e teve o braço cortado.

A mulher foi socorrida pelo companheiro e levada para atendimento hospitalar na cidade. Nesse instante, João Lucas, que estava armado com facão, foi derrubado com um taco de sinuca e alvejado com um tiro no peito e morreu ainda no local.

O crime será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil. Até a manhã desta segunda (11) ninguém havia sido preso.

Com informações Portal de Carajás

