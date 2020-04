Parauapebas: polícia apreende adolescente acusado de matar jovem a pauladas

Buscas continuam para chegar a todos os envolvidos no crime, dizem investigadores

A Polícia Civil de Parauapebas efetuou a apreensão do adolescente nesta terça-feira (Foto:Divulgação)

A apreensão do adolescente F. R. V. S., pela equipe da 20ª Seccional de Polícia Civil, de Parauapebas, no sudeste do Estado, na noite desta segunda-feira, 30, ocorreu em razão do suposto envolvimento do garoto na morte de um rapaz identificado como sendo Deivid Fernando da Luz Silva.

De acordo com a polícia local, por volta das 2h da madrugada, policiais sob o comando do delegado Dufrae Abade receberam o comunicado do homicídio ocorrido no bairro Liberdade, um bairro populoso da cidade.

No local, os policiais levantaram que a vítima havia sido golpeada com pedaços de madeira e havia sido socorrida por familiares, mas morreu antes de chegar ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP).

Policiais seguiram com as buscas por toda madrugada; ao amanhecer, a equipe, agora, do delegado Felipe Freitas, da Divisão de Homicídios, se somou à já que vinha na apuração dos fatos e municiada de mais informações, a polícia terminou por capturar um dos envolvidos no crime.

O inquérito mostra que o assassinato do jovem no bairro Liberdade tem a ver com as disputas entres as facções criminosas.

Outras diligências estão sendo feitas para se conseguir a prisão de outros possíveis envolvidos no crime.

Por:Redação Integrada

31.03.20 20h17

