Parauapebas -Vídeo mostra agressão de PM à advogada

Segundo informações da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Parauapebas, a entidade teve conhecimento do caso no dia 29 de outubro e a vítima seria uma advogada.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que um policial militar agride com um forte tapa uma mulher, não identificada, que reage contra a prisão de um homem. O caso ocorreu na cidade de Parauapebas, no sudeste paraense.

