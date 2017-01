Parceria garante exportação de produtos paraenses a Taiwan

Taiwan se tornou o 10º maior parceiro comercial do Pará.

Seminário nesta quinta, 26, discute as oportunidades de negócios.

Taiwan se tornou o 10º maior parceiro comercial do Pará em 2016, comprando do estado produtos como minério de ferro e de cobre, frutas, sucos e extratos vegetais e peixes ornamentais. Para estreitar os laços comerciais em 2017 e apresentar as reais oportunidades de negócios existentes entre Pará e Taiwan, a Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) realiza nesta quinta-feira (26), em Belém, o seminário ‘Oportunidades de Negócios e Parcerias entre Pará e Taiwan’.

Sessenta empresas de setores de interesse e entidades parcerias se inscreveram para participar do seminário. “É um evento pequeno, mas é o passo inicial para a ampliação de negócios entre os dois estados, contribuindo para a melhoria nas relações já existentes e também para uma inserção mais proativa das empresas paraenses no mercado internacional”, explica Raul Tavares, da Fiepa.

Comércio

Segundo a Fiepa, o comércio exterior entre os dois Pará e Taiwan, oficialmente República da China, gerou valores importantes para a balança comercial paraense, apresentando um total de US$ 241.290.733 nas exportações e US$ 138.310 nas importações, resultando no saldo de US$ 241.152.423 milhões.

Entre os produtos exportados do Pará para Taiwan estão peixes ornamentais vivos; frutas; farinhas; sêmolas e pós; soja; sucos e extratos vegetais; gorduras e óleos vegetais; minérios de ferro e seus concentrados; minérios de cobre e seus concentrados; velas; pavios; círios e artigos semelhantes; produtos de plástico, couros e peles de bovinos; além de pasta química de madeira e resíduos de alumínio.

Já os produtos importados pelo Pará de Taiwan são chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, autoadesivas, de plásticos; tubos de borracha vulcanizada não endurecida; telas metálicas para máquinas; parafusos perfurantes de ferro fundido, ferro ou aço; porcas; arruelas e outras ferramentas manuais e outras partes de bombas para líquidos e acessórios para impressão, dentre outros.

