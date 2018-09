Parede é pichada com ameaça à Policial Civil de Novo Progresso

Uma parede foi pichada com ameaça à um Policial Civil (IPC-INVESTIGADOR ) em Novo Progresso (Foto:Ricardo Foresti /para Jornal Folha do Progresso)



A pichação foi descoberta neste domingo (02), pela equipe do Jornal Folha do Progresso ao adentrar ao banheiro de uso coletivo na Prainha do Jamanxim [praia da liberdade], nos deparamos com a pichação.

Conforme informação coletada a escrita esta naquele local a vários dias, é muito visível.

*Nele foi escrito a ameaça raspando a tinta da parede “Mauro da Civil Teus Dias Ta Contado”

*Continua “Em Progresso Vais si Fude F…P..”.

A inscrição esta sem autoria, ela foi raspada na tinta da parede do banheiro da praia da liberdade no Rio Jamaxim.

Outro Lado

O Jornal Folha do Progresso, entrou em contato com o IPC Mauro citado na pichação, ele respondeu que pelo trabalho que esta prestando no município boa parcela da cidade me odeia,disse.

*Estou Fazendo Ótimo trabalho

Perguntado se imagina que foi o autor?

Metade da cidade me odeia, não tenho mínima ideia.

É bom já ir se acostumando,e que estou esperando ansiosamente o dia do encontro c 45 anjos, finalizou.

Por:Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...