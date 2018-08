Parentes das vítimas da chacina em Senador José Porfírio, no PA, farão exame de DNA para identificação dos corpos

Cápsula encontrada no local do crime (Foto: Polícia Civil ) – Casal e dos dois filhos foram assassinados há pelo menos 15 dias em uma zona rural. De acordo com a Polícia, a principal suspeita é que o crime tenha sido motivado por vingança.

Parentes das vítimas da chacina em Senador José Porfírio, sudoeste do Pará, estiveram neta quarta-feira (29) em Altamira, no sudoeste do estado, para coletar sangue que será usado nos exames de DNA para a identificação dos corpos do casal e dos dois filhos assassinados há pelo menos 15 dias.

Os corpos foram encontrados em local de difícil acesso, em uma casa que foi incendiada. A Polícia apreendeu diversos cartuchos de espingarda calibre doze no local.

Ainda de acordo com a Polícia, a principal suspeita é que o crime tenha sido motivado por vingança, já que uma das vítimas teria envolvimento em um crime em Anapu.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...