Parfor UFPA inicia formação para mais de 6 mil professores da educação básica

Etapa intensiva de aulas dos cursos de licenciatura segue até o dia 12 de agosto em 55 cidades.

A Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio do Plano Nacional de Formação de Professores (Parfor) iniciou esta semana mais uma etapa intensiva de formação em 55 municípios polos no Pará. Nesta etapa, mais de 6 mil professores da Educação Básica, que no mês das férias escolares se tornam alunos de licenciatura, participam das aulas, seminários e demais atividades.

A etapa segue até o dia 12 de agosto. Segundo a coordenação, o Parfor tem 164 turmas em funcionamento e mais de 900 docentes da UFPA e professores colaboradores vinculados a um dos 19 cursos, para ministrar as disciplinas.

“Iniciamos uma etapa que consideramos plena, com recursos, corpo docente e com o projeto pedagógico em funcionamento. Lembramos que o calendário do Parfor deve ser rigorosamente cumprido, esse é um compromisso importante porque diz respeito à garantia do direito à formação em tempo real que os alunos necessitam no Parfor”, afirma a coordenadora adjunta do Parfor UFPA, professora doutora Josenilda Maués.

Parfor

É um programa do Governo Federal que completou oito anos de implantação na UFPA no primeiro semestre de 2017. De 2009 a 2017, o projeto tem um total de 13.664 professores da Educação Básica atendidos pela formação.

O programa foi criado com o objetivo de capacitar professores da Educação Básica sem formação adequada. No total, 5.086 professores alunos já concluíram os cursos de licenciatura ofertados pela UFPA por meio do Parfor, que leva até os municípios os mesmos professores, mestres e doutores que atuam na graduação dos cursos extensivos.

Com a demanda de formação avançada, após oito anos atuando com a primeira licenciatura, o Parfor parte para novos desafios e passará a ofertar cursos de especialização para os professores da Educação Básica.

