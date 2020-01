Parlamentar iraniano oferece US$ 3 milhões para quem matar Trump

Deputado do Irã fez a oferta em nome do ‘povo de Kerman”, a cidade natal de Qassem Soleimani; haverá eleições legislativa no país em um mês.

O presidente dos EUA, Donald Trump, durante discurso no dia 19 de janeiro de 2020 — Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Um deputado do Irã ofereceu US$ 3 milhões (cerca de R$ 12,6 milhões) para quem matar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para vingar a morte do importante militar iraniano em um ataque americano no Iraque, informou a agência ISNA nesta terça-feira (21).

Ahmad Hamzeh, um membro pouco conhecido do parlamento, fez a oferta em nome de Kerman, cidade natal de Qassem Soleimani, que morreu em 3 de janeiro em um ataque com um drone americano na capital iraquiana e foi enterrado em nesta localidade.

“Daremos US$ 3 milhões a quem matar Trump”, disse Hamzeh, que representa o condado de Kahnuj, perto de Kerman, informou a agência ISNA.

O que ele não explicou é quem pagará a recompensa, anunciada um mês antes das eleições legislativas.

As autoridades iranianas prometeram vingança pela morte de Soleimani, uma das figuras públicas mais populares do Irã e cuja morte exacerbou o sentimento antiamericano no país.

Por France Presse

21/01/2020 11h00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

http://www.folhadoprogresso.com.br/sisu-fica-disponivel-por-mais-dois-dias/

Curtir isso: Curtir Carregando...