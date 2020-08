Paróquia da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, em Santa Izabel, desaba durante a madrugada

O desabamento ocorreu por volta de 1h da madrugada (Foto:Divulgação)

O anúncio foi feito pelo perfil oficial da Igreja no Facebook. Por sorte, no momento do incidente não havia nenhuma pessoa no local

A paróquia da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, localizada na rua 7 de janeiro, bairro do Triângulo, em Santa Izabel do Pará, região metropolitana de Belém, desabou na madrugada desta segunda-feira (24). O anúncio foi feito pelo perfil oficial da Igreja no Facebook. Ninguém ficou ferido.

O desabamento ocorreu por volta de 1h da madrugada. Segundo a Igreja, vizinhos relataram que ouviram um “barulho gigante” e constataram o desabamento. Por sorte, no momento do incidente não havia nenhuma pessoa no local.

Ainda de acordo com a Igreja, o corpo de bombeiros foi acionado, esteve no local, e a área foi isolada com risco de desabamento de uma parede lateral. A perícia irá investigar no local o real motivo do acidente na manhã desta segunda.

