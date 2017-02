Caos em Rodovia – Parte de caminhões foi liberado na BR-163.

O Exercito chegou sábado (25) no distrito de Caracol , no domingo rodovia foi interditada e nesta terça-feira (28) o trafego para caminhões vazios foi liberado, estima-se que mais de 1500 caminhões saíram do local onde estavam parados a dias, a maioria tinha descarregado grãos em Miritituba e aguardavam a liberação da rodovia para retornarem ao estado do Mato Grosso.

Equipes do DNIT ( Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), estão realizando serviços de manutenção na rodovia. O exercito e a PRF (Polícia rodoviária Federal) auxiliam no transito – há mais de um mês, a rodovia vem sofrendo com fortes chuvas que resultam em um grande atoleiro que impediu a passagem de veículos no local.

O trecho com maior problema fica entre as comunidades de Santa Luzia e Bela Vista do Caracol no município de Trairão, a previsão caso a meteorológicas seja favorável, é de liberação total do tráfego até esta sexta-feira (3).

A rodovia BR-163 é o principal ponte de acesso até o porto de Miritituba para escoar a safra de grãos do Norte do Mato Grosso, o trecho que vem causando problema é sem pavimentação é de 52 quilometros , segundo o DNIT será concluso ainda neste ano.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

