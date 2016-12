Parte de estrada desaba durante a chuva em Itaituba

Quase metade da pista da Estrada do Bis desmoronou neste sábado, 3.

Chuva começou no início do dia e resultou no alagamento de cinco bairros.

Parte de uma estrada do município de Itaituba, no sudoeste do Pará, cedeu neste sábado (3) durante a chuva que atingiu a cidade. Conhecida como Estrada do Bis, a via estava em obras desde janeiro de 2016 e tinha previsão de conclusão para este mês de dezembro.

A chuva constante começou no início da manhã de sábado e resultou no alagamento de cinco bairros da cidade, incluindo as principais ruas. Após o desabamento de quase metade da pista da Estrada do Bis, a área foi isolada para a passagem de veículos.

