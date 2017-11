Parte de viaduto desaba e mata juíza em São Paulo

Acidente na Avenida do Estado, em São Paulo: O acidente ocorreu na noite do último domingo (19) (Foto Folhapress) – A juíza Adriana Nolasco da Silva, de 46 anos, morreu nesta segunda-feira (20), após ser atingida por pedaços de concreto enquanto passava sob o viaduto na Avenida do Estado, no Centro de São Paulo, na noite do último domingo (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão bateu no viaduto e causou o desmoronamento de partes da estrutura, que atingiram o veículo.

O resgate da vítima mobilizou sete carros do Corpo de Bombeiros. Adriana fraturou o crânio e estava internada e entubada em estado grave no Hospital das Clínicas de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

