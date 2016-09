Participante do Masterchef é encontrada morta

Uma concorrente do Masterchef britânico, identificada como Helen Barker, foi encontrada morta em sua casa em Trowbridge, Inglaterra, na última quinta-feira (08). As informações foram publicadas no portal do Holanda neste domingo (11).

A causa da morte ainda não foi apurada. Um homem de 78 anos foi detido suspeito da autoria do homicídio. Ele pagou fiança e foi liberado.

(DOL com informações do portal Holanda)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...