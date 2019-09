Participantes da Olímpiada de Matemática já podem conferir local das provas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

*matéria produzida com informações do MEC

As premiações dos alunos de escola públicas e da privada serão dadas de modo separado. Aos primeiros serão concedidas 6.500 medalhas entre ouro, prata e bronze e até 46.200 certificados de Menção Honrosa. Já os estudantes das particulares, por sua vez, receberão 975 medalhas e até 5.700 certificados. Os premiados com medalha de ouro, prata ou bronze garantem o ingresso em programas de iniciação científica.

Aproximadamente, um milhão de estudantes de escolas públicas e particulares de todo o Brasil já podem consultar o local em que irão realizar a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Para saber o local, os alunos devem acessar o site da Olimpíada . A prova será aplicada no dia 28 de setembro, às 14h30, no horário de Brasília (DF).

You May Also Like