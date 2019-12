Participantes do Prêmio Capes Talento Universitário podem consultar o local de prova

Mil graduandos receberão R$ 5 mil como premiação

Alunos de graduação inscritos no Prêmio Capes Talento Universitário já podem checar os locais de provas da avaliação. Para consultar, basta apenas acessar o site da premiação onde foi feita a inscrição. No dia 8 de dezembro, os candidatos enfrentarão uma prova com 80 questões de múltipla escolha e mil graduandos serão selecionados para receber uma premiação de R$ 5 mil cada.

O prêmio é promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação (MEC). O exame será realizado em 60 cidades de todas as regiões do Brasil. Como pré-requisito para a participação, o candidato deve ter Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano de 2017 ou 2018, e ter ingressado, neste ano, em instituições públicas, privadas ou militares.

O objetivo do Prêmio Capes Talento Universitário é valorizar o trabalho dos universitários e as pesquisas da Capes, para a formulação de políticas públicas para a educação superior. O resultado será divulgado em fevereiro de 2020.

* Com informações do Ministério da Educação

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...