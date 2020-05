Passa de 190 número de casos confirmados de Covid-19 em Santarém; monitorados são mais de 1.200

Cientistas estudam mutação do vírus da Covid-19 — Foto: Getty Images

Número de óbito em decorrência do novo coronavírus subiu para 15. Município aguarda a análise de 81 casos suspeitos.

Atualização do boletim da Covid-19, em Santarém, oeste do Pará, às 20h30 desta quinta-feira (7) confirma 191 casos pisitivos da doença no município. Segundo o boletim, o número de óbitos passou de 12 para 15, e agora, são 1.222 as pessoas notificadas/monitoradas.

A prefeitura informou que existem 39 pessoas recuperadas, 122 resultados negativos, 81 análises, 331 pessoas que foram liberadas do monitoramento porque não estão mais apresentando sintomas gripais.

Os três óbitos confirmados no boletim desta quinta em decorrência da Covid-19 são de duas mulheres, de 74 e 80 anos de idade. Elas estavam internadas no HRBA, possuíam outras comorbidades e já estavam positivadas. O outro óbito é um homem de 76 anos, que também já estava positivado, possuía outras comorbidades e estava internado no HRBA.

Os novos casos confirmados hoje são três homens de 42, 49 e 52 anos de idade.

Dos 191 casos confirmados de Covid-19, 5 pacientes estão na clínica do Hospital Regional do Baixo Amazonas, 13 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do mesmo hospital e 2 no Hospital de Campanha. Outros 117 pacientes estão em isolamento domiciliar. Já dos 81 pacientes das análises (suspeitos) em espera, 6 estão na clínica do HRBA, 6 na UTI do HRBA, 12 no Hospital de Campanha, 55 em isolamento domiciliar e 2 em outros hospitais.

A refeitura reforça que o isolamento social, as medidas de higiene e de etiqueta social são fundamentais no combate ao novo coronavírus.

Por G1 Santarém — PAc

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...