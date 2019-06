Passageira confunde saída de emergência com banheiro e atrasa voo em 8 horas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Além do problema para embarcar, ao chegar no Paquistão foi reclamado que bagagens ficaram em Manchester, gerando ainda mais confusão.

O voo, previso para sexta, saiu apenas no sábado, 8 horas depois, e com 38 passageiros a menos que o previsto.

Em Manchester, na Inglaterra, um voo atrasou em 8 horas por conta de confusão bizarra causada por uma passageira. O avião da Pakistan International Airways (PIA), com destino ao Paquistão, teve desembarque dos tripulantes simplesmente porque uma passageira abriu a porta de emergência achando que era a do banheiro.

