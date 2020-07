Passageira de mototáxi vitima de acidente, foi transferida para hospital do Mato Grosso.

(Foto:Via WhatsApp ao Jornal Folha do Progresso) – Elaine da Silva Motta, de 17 anos, foi vitima de acidente envolvendo uma carreta com moto taxista mototaxista Benedito Francisco França(Graxeta),de 51 anos,na tarde deste sábado 11 de Julho na rodovia Br 163 em Novo Progresso.

O acidente na rodovia BR-163, foi nas proximidades da Comunidade São José, a cerca de 50 km da cidade de Novo Progresso. Elaine estava de passageira do mototáxista Graxeta, e tinha como destino o distrito de Moraes Almeida, no momento da colisão o mototaxista foi lançado para baixo da carreta e morreu no local, a passageira caiu para outro lado , com a violência (Impacto) do acidente, Eliane sofreu diversas fraturas, a mais grave nas pernas, foi atendida no Hospital Municipal de Novo Progresso e posteriormente transferida para cidade de Sinop no estado do Mato Grosso.

Conforme relatos da familia, repassado ao Jornal Folha do Progresso, na manhã desta terça-feira (14) , a situação da Jovem é bastante complicada – Elaine passou por uma cirurgia para colocar platina em uma das pernas, a outra perna , o ferimento é mais grave, rompeu pedaço do osso, a jovem aguarda nova cirurgia, segundo a familia esta perna esta bastante complicada, os médicos tentarão puxar o osso,disse irmã da Jovem ao Jornal Folha do Progresso.

As causas do acidente,esta sendo investigada.

