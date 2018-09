Passageira é detida em ônibus em MT com 20 kg de droga que levaria para o Pará

Jovem foi detida em ônibus em MT com 20 kg de droga que levaria para o Pará — Foto: Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso/Assessoria – Durante a fiscalização dos passageiros e nas bagagens foram encontradas duas mochilas com 20 kg de maconha.

Uma jovem foi detida na madrugada desta terça-feira (18) com 20 kg de maconha ao ser abordada dentro de um ônibus na BR-163 em Sorriso, a 420 km de Cuiabá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a jovem, de 25 anos, confessou que embarcou com a droga em Cuiabá e levaria o entorpecente para Santarém, no Pará.

O ônibus, que fazia a linha Porto Alegre (RS) para Santarém (PA), foi abordado às 5h30 no km 733 da rodovia.

Durante a fiscalização dos passageiros e nas bagagens foram encontradas duas mochilas com 20 kg de maconha. A passageira recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A passageira e bagagem apreendida foram encaminhadas para a Polícia Civil de Sorriso.

Ela informou que embarcou em Cuiabá, cidade onde mora, e que receberia R$ 7 mil para levar o produto até Santarém. A PRF acredita que a droga tenha entrado pela fronteira do país.

Por: G1MT

