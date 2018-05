Passageira é flagrada com seis quilos de droga no município de Anapu, no Pará

De acordo com a polícia, uma mulher fazia o transporte da droga de Concórdia do Pará até Anapu. A acusada foi presa em flagrante.

A Polícia Civil desarticulou, nesta sexta-feira (11), um esquema de tráfico de drogas no município de Anapu, no sudoeste do estado. Foram apreendidos na operação mais de seis quilos de maconha. A ocorrência foi registrada na Delegacia do município e a acusada foi presa em flagrante.

Segundo a polícia, a droga era transportada por uma mulher, que viajava como passageira em um ônibus intermunicipal. Agentes da Superintendência Regional do Xingu fizeram a abordagem do veículo, na localidade de Vila Santa Isabel.

De acordo com os policiais, a ação foi resultado de uma investigação realizada pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI). Segundo o delegado Walison Damasceno, titular da Polícia Civil em Altamira, as investigações se iniciaram após denúncia anônima.

