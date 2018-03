(Foto Reprodução/Instagram/Veja SP) – Segundo ela, o homem se aproximou da fileira onde ela estava sozinha após o fechamento das portas. Avianca abriu investigação interna do caso

Passageira grava homem se masturbando em voo com destino a SP

Uma mulher que viajava de avião pela Avianca flagrou um passageiro se masturbando em voo de Belo Horizonte com destino ao Aeroporto de Guarulhos. O ato foi registrado em vídeo e relatado por ela nas redes sociais.

O caso aconteceu na manhã de domingo (11). Ela conta que estava sozinha em uma fileira de poltronas e, após o fechamento de portas, o homem se aproximou e começou a se masturbar. “Como eu sabia que ninguém acreditaria se eu só gritasse, comecei a filmar”, diz no texto.

A tripulação foi chamada e ofereceu um novo assento ao homem, que se negou a mudar de lugar. Os comissários teriam insistido então para que ela trocasse de lugar. “Me recusei, pois quem estava errado era claramente ele e não eu.”

A jovem diz ter feito uma reclamação formal à Avianca, e que registrará ainda hoje um boletim de ocorrência.

Procurada, a Avianca informou em nota que está investigando internamente o caso e tomará as medidas cabíveis. “A companhia reforça que repudia veementemente todo tipo de comportamento inadequado de qualquer indivíduo que voe com a empresa.”

Repercussão

Revoltadas com a condução do caso, milhares de mulheres usaram as redes sociais para cobrar da Avianca um posicionamento formal. Com publicações do tipo ‘mexeu com uma mexeu com todas’ e ‘não ao assédio feminino’, milhares de comentários invadiram o perfil da operadora.

Para Vitória, o resultado da exposição nas redes foi positivo. “Vejo isso acontecendo todo dia, com várias mulheres. Não achei que ia passar por isso. Ver o alcance dos vídeos foi bom para mostrar que tenho apoio, pelo menos fora do avião. Estou recebendo várias mensagens no Instagram, inclusive de desconhecidos”, disse a jovem, que pretender registrar boletim de ocorrência.

Por Redação Jornal Folha do Progresso com informções VEJA São Paulo

