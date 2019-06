Passageiro de ônibus é preso com 800 gramas de crack na Serra do Cachimbo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com ele foi encontrado 800 gramas de uma substância do tipo crack. Ele foi encaminhado à delegacia de Castelo de Sonhos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Foto:Divulgação Policia- Segundo a Polícia Militar, durante abordagem em um ônibus que faz linha de porto Alegre (RS) até Santarém (PA), foi preso em flagrante delito pela POLICIA MILITAR, na Guarnição do Sargento Oliveira, pelo crime de porte de entorpecente crack o nacional Rodrigo Vieira da Silva, de ,21 anos, morador do distrito de de Castelo de Sonhos, município de ALTAMIRA PA.

