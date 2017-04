Passageiro é arrastado para fora de avião superlotado da United Airlines. Vídeo;

Passageiro arrastado entre as poltronas de avião

Diferentes vídeos publicados na web mostram uma cena, dentro de um avião da United Airlines, que está sendo considerada absurda por usuários de redes sociais. As imagens mostram um passageiro sendo arrastado pelo chão para fora da aeronave, que estava estacionada no Aerporto Internacional de Chicago, nos EUA, com destino a Louisville, no estado americano do Kentucky.

Diferentemente do que pode parecer, o homem não estava cometendo nenhum crime. Como o voo da United estava superlotado, o passageiro em questão foi aleatoriamente escolhido para sair da aeronave. Quando ele se recusou – afinal, tinha tanto direito de estar lá quanto qualquer outro passageiro -, foi arrastado para fora do avião.

Os vídeos foram publicados por outros passageiros, que gravaram a cena com smartphones. As imagens mostram três homens se aproximando do indivíduo que já estava sentado em sua poltrona e pedindo a ele que desistisse de viajar. Diante da recusa do passageiro, um dos homens agarra e arrasta o passageiro, que grita em protesto.

De acordo com relatos na web e em sites de notícia locais, a companhia aérea já tinha avisado os passageiros que embarcavam que o voo estava com “overbook”, ou seja, que a empresa vendeu mais passagens do que o número de poltronas – o que é permitido por lei. A United Airlines procurou voluntários para trocar de voo, oferecendo reembolsos de até US$ 800 (cerca de R$ 2500), mas ninguém aceitou sair de maneira espontânea.

Ainda segundo descrições de testemunhas nas redes, a companhia usou um programa de informática para selecionar aleatoriamente quatro passageiros que seriam convidados a se retirar do avião. Um desses quatro selecionados foi o homem visto sendo arrastado.

O passageiro, ainda não identificado pela imprensa americana, alegava que era médico e que precisava ver seus pacientes em Louisville. Depois de ser expulso do avião, ele obteve permissão para voltar e reapareceu com o “rosto ensaguentado e aparentemente desorientado”, segundo o site da emissora americana CNBC.

A companhia aérea divulgou um comunicado: “O Voo 3411 de Chicago para Louisville estava com overbook. Depois de nossa equipe procurar por voluntários, um cliente se negou a sair da aeronave espontaneamente e agentes da lei foram chamados ao portão de embarque. Nós pedimos desculpas pela situação de overbook. Mais detalhes sobre o passageiro removido devem ser enviados às autoridades”.

Fonte: EXTRA.

