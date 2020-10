Passageiro é preso com mais de meio quilo de ouro escondido no reto

Receba as notícias em seu celular, clique para acessar o canal AEROIN no Telegram e nosso perfil no Instagram. – (Foto:Fabio Farias)

Uma quadrilha de quatro pessoas foi presa ao desembarcar com seis quilos de ouro não declarados. Um dos passageiros estava com 615 gramas do metal escondido dentro do próprio ânus.

O fato aconteceu no Aeroporto Internacional de Calicute, na Índia, e de acordo com a imprensa local, como o jornal The Hindu, os criminosos chegaram a bordo de três diferentes voos ao longo da quinta-feira, 8 de outubro.

O primeiro estava em uma aeronave da Air Arabia que vinha de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. O indiano, de nome Jaseela Valiya Parambath, escondeu 1,673 kg de ouro dentro de suas roupas íntimas e foi abordado logo após o desembarque.

Já o comparsa Shameej Omban foi mais ousado. Ele foi interceptado após chegada de um voo da Go Air com origem em Dubai, também nos Emirados Árabes. Ombam escondeu 615 gramas do metal em três pacotes em forma de cápsula no próprio reto. O valor do ouro após a extração foi estimado em cerca de 3.121.145 rúpias, o que equivale a quase R$ 237 mil.

Na terceira prisão do dia, os agentes da alfândega interceptaram dois passageiros que chegaram de Dubai com 3,701 kg de ouro em pasta escondidos nas meias que vestiam. Todos permanecem presos para averiguação.

Casos de ouro contrabandeado dos Emirados Árabes Unidos têm se tornado cada vez mais comuns nos países na Ásia central.

No início do mês, um homem foi preso no Aeroporto Internacional Shah Amanat, em Bangladesh, com 82 barras de ouro escondidas no corpo. No mês anterior, um passageiro foi detido no aeroporto indiano de Kannur com 1,17 kg de ouro escondido na cueca.

Com informações do portal The News Minute.

