Passageiro sobrevive queda de avião-piloto morreu carbonizado

A aeronave prefixo “LSC” que caiu após decolagem da pista de Cripurizão distrito de Itaituba na tarde desta quarta-feira (11) – fez uma vitima fatal, o piloto morreu carbonizado e informações que acabam de chegar ao Jornal Folha do Progresso que o passageiro sobreviveu – esta em observação no Posto de Saúde daquele distrito. Ele foi socorrido por populares, e encaminhado ao posto de saúde para atendimento de emergência, onde passa bem. Ainda não teve o nome divulgado.

