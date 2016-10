Passageiros viajam ao lado de mulher morta em voo

Passageiros passaram por uma situação totalmente inusitada durante um voo da companhia aérea russa Azur, que fazia a ligação entre Antalya, na Turquia, e Moscovo. Uma mulher de 50 anos morreu durante o voo 45 minutos depois do avião levantar voo.

Segundo o Sic Notícias, o corpo foi deixado no corredor, tapado com um cobertor. Por ser uma aeronave de menor dimensão, o procedimento neste tipo de situações passa por colocar a vítima no chão, numa fila vazia de bancos.

Contudo, o voo estava lotado e a solução, assim, foi usar o espaço do corredor. O voo que teria duração de 3h30 poderia ter retornado ao local de partida, mas o piloto se recusou.

A vítima que era diabética vítima tinha deixado a insulina na bagagem do porão e, segundo o marido, tinha tomado uma dose uma hora antes do voo, pelo que terá pensado que não iria precisar de mais.

(Com informações de Notícias ao Minuto)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...