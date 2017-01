Passagem de ônibus de Belém pode ter reajuste e custar até R$ 3,40

Último reajuste da passagem de ônibus da capital ocorreu há 20 meses.

Economista diz que proposta é bem acima da inflação de 14% no período.

Usuário de Transporte Coletivo de Belém pode pagar passagem de R$ 2,34. O pedido de reajuste é do Setransbel. (Foto: Elielson Modesto/Amazônia Jornal)

Proposta da Setransbel cogita aumento de 26% na passagem de ônibus. Semob defende reajuste de 17%. Economista do Dieese estima que o maior valor que poderia ser cobrado é R$ 3,10, de acordo com inflação do período (Foto: Elielson Modesto/Amazônia Jornal)

O Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos (Dieese) informou nesta terça-feira (10) que o Conselho Municipal de Transportes irá se reunir na próxima segunda-feira (16) para discutir a possibilidade de reajuste da passagem de ônibus de Belém. Até o momento duas propostas foram apresentadas: segundo a Setransbel, que representa as empresas de ônibus, o novo valor da passagem deveria ser cerca de R$ 3,40. De acordo com a Semob, o bilhete deveria custar R$ 3,15.

Dezoito entidades compõem o Conselho Municipal de Transportes, que inclui representantes dos empresários, rodoviários, sociedade civil e o Dieese. Durante a reunição do conselho são apresentadas e debatidas as planilhas independentes da Setransbel e Semob propondo reajustes e, quando uma proposta é aprovada, o valor é encaminhado ao prefeito que pode homologar ou vetar o aumento da passagem de ônibus. Em 2016 o reajuste foi vetado, mesmo após o conselho aprovar tarifa de R$ 3. O último reajuste da tarifa ocorreu em maio de 2015, quando a prefeitura fixou o valor do bilhete nos atuais R$ 2,70.

O valor sugerido pela Setransbel representa acréscimo de 26% no custo da passagem, enquanto a tabela da Semob seria um reajuste de 17%. De acordo com o economista Roberto Sena, porém, as duas propostas apresentadas em 2017 estão fora da realidade do paraense, já que os aumentos propostos estão acima da inflação estimada nos últimos 20 meses, que é de aproximadamente 14%.

Segundo as analises do Dieese, as duas propostas de reajuste das tarifas de ônibus Urbanos levam em consideração apenas o equilíbrio financeiro das empresas”

Roberto Sena, economista

“O aumento máximo deveria levar a passagem de ônibus de Belém para R$ 3,10, de acordo com a inflação”, disse Sena. “Segundo as analises do Dieese, as duas propostas de reajuste das tarifas de ônibus Urbanos levam em consideração apenas o equilíbrio financeiro das empresas através da recomposição dos custos planilhados, cada uma pela sua ótica mas nenhuma das propostas atende a Lei Orgânica do Município que prevê que a Tarifa de Ônibus Urbanos em Belém tem que levar em consideração o poder aquisitivo da população, mensurado principalmente pela inflação calculada desde o ultimo reajuste”, explica o economista

Com a atual tariifa de R$ 2,70 , o usuário de transporte coletivo na Grande Belém que utiliza duas conduções diárias e não tem vale transporte , esta pagando por mês R$ 129,60 com um impacto em relação ao salário mínimo de 13,83%. Caso o aumento de 26% seja aprovado, o gasto mensal do usuario que apanha duas conduções diarias e passaria dos atuais R$ 129,60 para R$ 163,20, e o impacto em relação ao Salário Mínimo saltaria dos atuais 14,00% para aproximadamente 17,42 %. Pela proposta da Semob, o gasto mensal neste cenário seria de R$ 151,20, com impacto de 16,14% no salário mínimo.

A reunião do conselho municipal deve ocorrer na próxima segunda-feira, 15h, na sede da Semob.

Fonte: G1 PA.

