Passagem de ônibus em Santarém deve aumentar para R$ 3,49

Em vigor desde junho de 2015, a atual tarifa de ônibus cobrada no município é de R$ 2,25 inteira e R$ 0,75 para estudantes – o que representa um terço do valor. O CMT confirma que a nova proposta que será levada em consideração para análise, foi elaborada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Público de Passageiros de Santarém (Setrans).

Anterior a nova proposta, o CMT já havia aprovado uma sugestão da classe empresarial no ano passado. Em maio de 2016, o Conselho de Transporte, aprovou para R$ 2,70 a proposta de reajuste da passagem do transporte coletivo público no município. Para entrar em vigor, a proposta deveria ter sido encaminhada ao então prefeito Alexandre Von (PSDB), que deveria aprovar ou não o reajuste da tarifa.

