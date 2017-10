Passagem de tufão no Japão deixa ao menos 5 mortos e 130 feridos

Principais companhias aéreas do país cancelaram seus voos

A passagem do violento tufão Lan pelo Japão nesta segunda-feira (23) causou a morte de pelo menos cinco pessoas e deixou 132 feridos no país, onde as chuvas torrenciais e fortes ventos provocaram inundações e deslizamentos de terra forçando a evacuação de cerca de 44 mil pessoas.

Considerado o 21º tufão da temporada no Pacífico, o fenômeno natural tocou a terra na província de Shizuoka por volta de 3h locais, alterando todo o transporte no país asiático. As duas principais companhias aéreas japonesas, Japan Airlines (JAL) e All Nippon Airways (ANA), cancelaram 170 voos nacionais e internacionais afetando cerca de 43 mil passageiros. No total, o tufão Lan deixou 800 milímetros de precipitações na província de Wakayama e de 700 milímetros em Mie, ambas ao norte do Japão.

Entre as vítimas, está um homem de 63 anos que foi atingido pela queda de um andaime, um pescador de 70 anos e uma jovem cujo carro foi arrastado pelas águas. As outras duas vítimas são um homem de 80 anos encontrado soterrado em sua residência e um morto dentro de um carro submerso.

Diversos rios do território japonês transbordaram em consequência das chuvas torrenciais, entre eles o rio Uda, de Mie, o Yamato, de Nara, e o Omoto, de Iwate.

Acredita-se que “Lan”, que atualmente está a cerca de 300 quilômetros ao sul de Kushiro, na ilha de Hokkaido, se rebaixe para a categoria de ciclone ainda nesta noite

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...