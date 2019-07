Passarela desaba em frigorífico e deixa 4 funcionários feridos em MT

Por G1 MT Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Militar esteve no local e confirmou que quatro pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave. Os próprios funcionários da JBS socorreram os feridos, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros.

O G1 entrou em contato com a empresa, mas as ligações não foram atendidas.

