Passeata contra as drogas reúne centenas de pessoas em Novo Progresso

A passeata faz parte das comemorações do Dia de Combate às Drogas. Durante a caminhada, o grupo usou de cartazes e faixas alertando sobre os perigos da droga.

Um grupo de aproximadamente 500 pessoas participou, na manhã desta sexta-feira (30), de uma passeata contra as drogas em Novo Progresso no sudoeste do estado do Pará.

Organizada pela Secretaria de Ação Social e com apoio da Prefeitura Municipal, representantes de entidades que trabalham com dependentes químicos, igrejas, alunos, associações, e membros da sociedade organizada participaram do movimento que percorreu a Avenida Jamanxim, principal via pública no centro da cidade. A passeata faz parte das comemorações do Dia de Combate às Drogas.

Durante a caminhada, cartazes e faixas chamou atenção alertando sobre os perigos da droga. Para “Michelly Patricia Meuchi “, secretaria de ação social organizadora do evento , a importância desta manifestação para chamar atenção da sociedade sobre o aumento do uso da droga entre jovens e adolescente em nosso município.

De acordo com Sargento Marcos da Policia Militar, por mais que aparente ser uma droga leve, o uso da maconha é o primeiro passo para chegar a outras drogas mais pesadas, como a cocaína e o crack. “Ainda que a maconha seja liberada um dia, ela não vai deixar de ser droga e trazer malefícios”, a sociedade.

