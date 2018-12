Pastor casado é flagrado dentro de carro com homem pelado

Cena inusitada não seria o que parece, o pastor negou (Foto: Reprodução)

Um pastor evangélico casado está sendo acusado de exposição indecente após ter sido flagrado nu dentro de um carro na companhia de um homem, tambem sem roupas. O caso ocorreu no início do mês, na Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com a policia americana, o fato aconteceu a algumas semanas, quando a guarnição foi acionada sob a denúncia de que duas pessoas estavam mantendo relações sexuais dentro de um veículo estacionado em um bairro residencial. Ao chegarem no local, os agentes encontraram o suspeito identificado como George Nelson Gregory, de 61 anos, no banco da frente de seu veículo, com um homem ainda não identificado amarrado em uma corda de nylon no banco traseiro.

Segundo a Policia, quando os oficiais questionaram Gregory, ele disse que os dois estavam brincando e que ele e o outro homem se encontram de vez em quando. O homem não identificado disse à polícia que os dois se encontraram consensualmente.

Uma testemunha afirmou a policia que viu o segundo homem sair do carro sem roupa. Gregory disse que a polícia interpretou mal o que aconteceu naquela noite e que estava apenas aconselhando um jovem a sair do mundo das drogas. Ele ainda acrescentou que a polícia só investigou seu carro porque suspeitava que alguém estava inconsciente no assento.

Gregory é um pastor da Waterfront Christian Community Church, em Homestead. Ele faz parte da equipe de liderança da congregação, que consiste em três outros pastores, de acordo com o site da Igreja.

