Pastor confessa estupro e é aplaudido de pé em igreja

A vítima, Jules Woodson, usou as redes sociais na época para confirmar que havia sido abusada pelo pastor e que foi obrigada a fazer sexo oral nele. “Eu fiz aquilo porque estava com medo, em choque e não entendia o que estava acontecendo”, disse. Jules chegou a procurar o pastor principal da congregação que, na época, pediu para ela ficar quieta.

“Enquanto ainda estava na faculdade, no Texas há mais de 20 anos, lamentavelmente tive um incidente sexual com uma aluna do ensino médio daquela igreja”, revelou.

