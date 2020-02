Pastor é afastado de igreja em Peixoto de Azevedo (MT) acusado de mandar nudes para mulher

(Foto:Ilustrativa Internet) – A direção da Igreja Metodista informou, hoje, ao Só Notícias, que um dos seus pastores foi afastado das atividades após descobrir que ele mandou fotos do pênis para uma mulher, em Peixoto de Azevedo no Mato Grosso.

Um dos membros da direção explicou que a mulher que recebeu os nudes do pastor não faz parte da igreja. Além disso, foi decidido que ele deve passar por medidas de restauração de caráter, com pastores supervisores.

Na semana passada, no Nortão, houve outra acusação contra religioso, um padre no município de Carlinda (281 quilômetros de Sinop). Conforme Só Notícias informou em primeira mão, o delegado de Polícia Civil Pablo Bonifácio Carneiro, confirmou abertura de inquérito para investigar acusação que o sacerdote deu uma tapa nas nádegas de uma mulher, no momento em que passava próximo dele, no escritório da paróquia.

O ato foi gravado pelas câmeras de segurança da paróquia. As imagens foram requeridas e repassadas para serem analisadas pela polícia. O padre também foi afastado enquanto a acusação é esclarecida.

Só Notícias/Cleber Romero /24/02/2020 14:27

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...