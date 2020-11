Pastor é assassinado com sete tiros em Santarém, no oeste paraense

Glauder Leal Lopes, de 48 anos, foi perseguido e morto em uma área de ocupação na grande área do Santarenzinho.

Glauder Leal Lopes, de 48 anos, foi morto com sete tiros em Santarém, no oeste paraense, no último domingo (15). Segundo o relato de algumas testemunhas que presenciaram o crime, a vítima foi perseguida e assassinada com disparos que vieram de dentro de um carro branco, que transportava ao menos quatro pessoas. Os envolvidos fugiram após a ação criminosa.

O crime ocorreu na rua Resistência, em uma área de ocupação na grande área do Santarenzinho. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tentou fugir, mas caiu poucos metros de onde foi alvejada inicialmente.

Responsável pelo caso, o delegado Tiago Mendes acredita em latrocínio, isto é, roubo seguido de morte, já que a carteira porta-cédulas da vítima estava próximo ao corpo sem dinheiro e sem os documentos. Apesar disso, a execução também não foi descartada pela Polícia Civil, já que quem o matou retirou as cápsulas deflagradas para continuar atirando. De acordo com a polícia, a vítima tinha um desafeto que havia tentado assaltá-lo semana passada. Ocasião em que dois teriam travado uma luta corporal. O suspeito já foi identificado e é o principal indicado como autor do suposto latrocínio.

Glauder era pastor e, segundo sua esposa, receberia R$750 no dia em que foi assassinado.

Por: Redação Integrada – O Liberal

