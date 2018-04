Pastor é interrogado sobre incêndio que matou filho e enteado em Linhares, ES

(Foto: Raphael Verly/ TV Gazeta)- Pastor George Alves é pai de Joaquim e padrasto de Kauã, que morreram em um incêndio no sábado (21). Polícia informou que depoimento faz parte do procedimento normal de investigação.

O pastor George Alves, pai de Joaquim e padrasto de Kauã, de 3 e 6 anos, que morreram em um incêndio em Linhares, foi interrogado na delegacia de Linhares nesta terça-feira (24). A polícia quer mais detalhes sobre o que aconteceu. Uma perícia complementar também foi realizada pela equipe de engenharia da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros nesta tarde.

O incêndio aconteceu na madrugada de sábado (21), na casa da família, no Centro de Linhares. Na residência estavam dormindo o pai e as crianças, mas as chamas atingiram apenas o quarto dos meninos. A esposa de George, Juliana Salles, estava em um congresso em Minas Gerais junto com o filho mais novo do casal.

Peritos da Polícia Civil de Linhares, de Vitória, bombeiros e delegados chegaram na casa por volta das 2h30 desta tarde (24) para a segunda perícia.

Na equipe também estavam engenheiros especialistas em eletricidade, já que a principal suspeita dos bombeiros é de que o fogo tenha começado na rede elétrica.

Os peritos também estiveram em casas vizinhas recolhendo informações e imagens de câmeras de segurança que podem ajudar nas investigações. A perícia só terminou às 16h10.

George também esteve na casa. Logo depois, o pastor saiu com os delegados em uma viatura descaracterizada. Ele foi até a delegacia para ser ouvido sobre o que aconteceu no dia do incêndio. Por volta das 18h50, o depoimento do pastor já passava de três horas de duração.

A Policia Civil informou que que este é um procedimento normal no andamento das investigações.

Relato do pai

O filho mais velho, Kauã, era fruto de um relacionamento anterior de Juliana. Com George, ela teve Joaquim e outros dois filhos: Helena, que morreu há cerca de dois anos vítima de uma doença, e João, de aproximadamente um ano e meio.

‘Escutei os choros, a gritaria’ lembra pai e padrasto de irmãos mortos em incêndio no ES

Segundo George, o fogo começou por volta das 2h de sábado. Ele contou que, ao colocar Joaquim para dormir, ligou o ar condicionado e a babá eletrônica, equipamento que monitora o que acontece no quarto das crianças.

Mais tarde, ele pediu que o mais velho fosse dormir e, em seguida, foi para o quarto, tomou banho e dormiu. Algum tempo depois, ele acordou quando o fogo já estava tomando o quarto das crianças.

“Por volta de umas 2h da manhã, escutei a babá eletrônica, os gritos deles, vi o fogo muito grande [através da babá eletrônica], corri desesperado, e a casa já não tinha energia. Eu empurrei a porta do quarto deles, que estava entreaberta, eu só havia encostado por causa do ar condicionado, entrei. Quando entrei, escutei os choros deles, a gritaria, eles gritando ‘pai, pai’. Pus a mão na cama, queimei as mãos, não consegui pegar”, lembrou George.

Ele acredita que Kauã tenha descido da beliche onde dormia para tentar ajudar o irmão e se proteger.

“Eles se abraçaram, eu não consegui, o fogo estava muito quente, queimei meus pés, minhas mãos. Eu saí, estava só de cueca, gritando. Comecei a desesperar, duas pessoas vieram e me tiraram da casa, eu tentei uma três vezes entrar para salvar mas já não ouvia mais a voz deles”, lamentou o pastor.

A mãe das crianças não quis falar com a imprensa. Já o pai de Kauã, Rainy Bukovsky, disse que recebeu a notícia através da família, e que este é um momento doloroso para todos.

“Foi uma notícia muito dolorosa. Sei que agora meu filho é um anjo e o irmãozinho dele também. Tenho certeza que um dia vamos entender todos os planos de Deus”, disse.

Casal já perdeu outra filha

Há aproximadamente dois anos, George e Juliana perderam a filha Helena, vítima de uma enfermidade caracterizada por uma anomalia no intestino.

“Não tem uma resposta pro mundo se não for Deus, se eu não tivesse Deus eu não estaria aqui, porque há menos de dois anos eu já perdi uma menina com três meses por uma doença. Creio que Deus tem um plano sobrenatural sobre essas coisas”, disse George.

Fé

Pastores, George e Juliana têm se apegado à fé em Deus para enfrentar a perda. “Eu tenho plena certeza e convicção de que é Deus que está nos segurando, nos mantendo firme. Creio que há um propósito eterno em relação a tudo isso. Não há nada que me faça parar agora, entrar num quarto, entrar em depressão porque eu creio que o mundo precisa de Deus”, disse George.

Identificação dos corpos

Após o incêndio, como não havia legistas no SML de Linhares, os corpos foram levados para Colatina. Uma médica legista examinou os corpos, mas não conseguiu identificar as crianças. Por isso, vão ter de passar por um exame de DNA.

Nesta segunda-feira (23), os pais das crianças estiveram no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para coletar material. O laudo sai em 15 dias, ou seja, os corpos só devem ser liberados depois desse prazo.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...