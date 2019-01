Pastor é morto a tiros em Belém

O carro que ele dirigia, modelo Ford Ka, foi perseguido pelos criminosos. (Cristino Martins / O Liberal)

Pastor é morto a tiros na Terra Firme, em Belém

Ivanilton Mota também era motorista de aplicativo e tentou fugir dos criminosos

Um pastor foi assassinado com vários tiros dentro do próprio carro, na noite deste sábado (5), no bairro da Terra Firme, em Belém. Ivanilton Mota, 40, também era motorista de aplicativo. O crime ocorreu por volta das 20h30 na Rua Nossa Senhora das Graças, esquina com a Rua São Domingos.

Segundo informações preliminares, o pastor estava com um passageiro quando foi surpreendido por disparos vindos de outro carro. A principal suspeita é que o alvo dos atiradores fosse a passageiro do automóvel, mas a hipótese não foi confirmada pela Polícia Civil.

O motorista, então, tentou se livrar dos criminosos em zigue-zague. “Ele tentou escapar de todas as formas, mas não conseguiu”, disse um morador.

Não há confirmação se o passageiro foi baleado, mas, segundo testemunhas, conseguiu sair do carro e fugir entrando em uma vila.

Ivanilton, por outro lado, morreu dentro do carro. Inicialmente, a suspeita era de que o alvo dos bandidos fosse o pastor, pois, segundo os familiares, Ivanilton costumava andar com quantias de dinheiro no veículo.

VÍTIMA DEIXA ESPOSA E FILHOS

Ivanilton Mota morava até pouco tempo atrás na Terra Firme e, após se mudar para Ananindeua, frequentemente retornava ao bairro para visitar parentes e amigos, além de pegar corridas.

Não se sabe, no entanto, se de fato o motorista tinha dinheiro dentro do veículo e se os criminosos chegaram a subtrair algo de valor.

Além de motorista de aplicativio, Ivanilton Mota já havia trabalhado como cantor e mototaxista. Ele deixou esposa e três filhas pequenas.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civial foi acionada e esteve no local para dar início às investigações.

