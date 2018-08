Pastor evangélico é preso por abusar de dez meninos que frequentavam igreja em MT

Pastor foi preso no Bairro Mangabeira, em Várzea Grande (Foto: PJC-MT/Assessoria) – Segundo a polícia, o pastor foi denunciado pela mãe de duas vítimas, que notou a mudança de comportamento dos filhos.

Um homem de 53 anos, que foi identificado como pastor de uma igreja evangélica, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, foi preso nesta terça-feira (28). Ele é suspeito de abusar sexualmente de dez meninos, com idade entre 6 e 14 anos, que frequentavam a igreja em que ele é pastor.

De acordo com a Polícia Civil, a das mães de duas vítimas procurou a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher da Criança e do Idoso do município para relatar a suspeita.

Segunda a ela, os filhos apresentaram um comportamento diferente do normal. Ao questioná-los, os meninos contaram que eles e outros colegas eram abusados pelo pastor.

Após a denúncia, a polícia procurou as outras famílias para investigar o caso. Até momento, sete crianças confirmaram os abusos. Outros três casos suspeitos ainda estão sob investigação.

Ainda segundo a polícia, o homem, se utilizando da condição de pastor, se aproximava das famílias até adquirir a confiança dos pais. Em seguida, cometia os crimes.

Algumas das crianças ouvidas pela polícia relataram que, muitas vezes, o pastor oferecia dinheiro em troca de favores sexuais.

O pastor teve a prisão temporária decretada e pode ser incriminado por estupro de vulnerável.

