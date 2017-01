Pastor sugere que ataque pode ter sido ordenado por religioso

Suspeita está em depoimento gravado em vídeo por Valdemiro Santigo, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, atacado com um facão durante culto no Brás

O pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, sugeriu, em vídeo postado na noite de domingo, que o ataque com um facão do qual foi vítima durante culto em templo do Brás, região central de São Paulo, foi encomendado por algum outro religioso.

O pastor levou um golpe de facão no pescoço, desferido pelo ajudante geral Jonathan Gomes Higino, de 20 anos, preso em flagrante. “Ninguém mexe com a minha fé, ninguém tira a minha fé. Provavelmente tenha sido até um religioso que mandou fazer isso. Mas não ore contra ninguém. Não funciona. Ore a favor. Ore pra Deus abençoar o mandante, abençoar esse que fez. (…) E quem mandou ele [o suspeito] fazer isso, deve estar bem frustrado agora. Que Deus te abençoe e tire esse ódio do seu coração”, disse o pastor, que fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus após romper com o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, da qual era egresso.

O pastor recebeu alta do hospital no início da tarde de domingo. Ele foi ferido por volta das 7h30 de domingo e foi socorrido pelos seguranças da igreja, cena que foi transmitida ao vivo pelo canal da instituição, e encaminhado ao hospital Sírio-Libanês. Lá, passou por um procedimento para costurar o corte e levou 25 pontos. Por volta das 12 horas, já estava liberado para ir para casa.

