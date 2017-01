Pastor Valdemiro é resgatado em barco à deriva em alto-mar

Líder da Igreja Mundial do Poder de Deus estava pescando perto de Ilhabela, São Paulo

Homens do Corpo de Bombeiros resgataram o pastor Valdemiro Santiago em um barco à deriva próximo ao farol Ponta do Boi, em Ilhabela, São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (18).

PUB

De acordo com o jornal Extra, com informações do grupamento marítimo dos Bombeiros, a embarcação do pastor teria sofrido falhas mecânicas. Valdemiro estava com o genro e o piloto do barco. O trio saiu para pescar em alto-mar. A embarcação seria de propriedade líder da Igreja Mundial do Poder de Deus.

Ainda segundo o jornal carioca, ninguém ficou ferido.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...