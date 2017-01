Pastor Valdemiro vira piada na web após resgate em alto-mar; memes

Líder da Igreja Mundial do Poder de Deus foi resgatado nesta quarta em barco à deriva em Ilhabela

Pastor Valdemiro vira meme na web após resgate em alto-mar

O nome do pastor Valdemiro Santiago foi parar nos trending topics (assuntos mais comentados) do Twitter nesta quarta-feira (18). O líder religioso virou piada na rede social após ser resgatado por homens do Corpo de Bombeiros em um barco à deriva próximo ao farol Ponta do Boi, em Ilhabela, São Paulo.



Os internautas lembraram que Valdemiro vem passando por momentos difíceis, ressaltando que recentemente o religioso foi esfaqueado no pescoço durante um culto na igreja dele, em São Paulo.

