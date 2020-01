Pastora e cantora gospel é acusada de agredir a sogra; veja o vídeo

Foto: Reprodução) – De segunda-feira (20) para terça (21), imagens da pastora e cantora Lucimara Pires agredindo uma idosa começaram a circular pela internet. O episódio, segundo a Polícia Civil, teria acontecido há alguns dias.

Segundo o site Ivi notícias , a polícia investiga o caso de agressão envolvendo a pastora e a idosa , que aconteceu em Nova Casa Verde, próximo a Nova Andradina.

No vídeo é possível visualizar o desentendimento de uma mulher, que seria a líder religiosa, desferindo ataques contra uma pessoa de idade avançada.

Em sua defesa, à Polícia, Lucimara Pires, de 34 anos, negou que tenha agredido fisicamente a própria sogra, de 73 anos. Ela ainda classificou o acontecido como “pequeno incidente”.

Segundo contou, ela foi xingada e agredida pela septuagenária, que chegou a lesionar sua boca e no momento em que estava se defendendo, o marido – que é filho da mesma –, começou a filmar para mostrar aos irmãos e familiares que estava sofrendo com as atitudes da mãe.

“A mãe do meu esposo é muito transtornada, aparentando um descontrole anormal, me agrediu sem motivos, com muitos insultos. Fui obrigada a respondê-la, sem qualquer violência. Não houve nenhuma agressão física”, disse ela ao Ivi Notícias .

O caso envolvendo a pastora e cantora segue em segredo de justiça e a polícia investiga se houve maus-tratos ou vias de fato mediante a violência doméstica. Assista ao vídeo.

